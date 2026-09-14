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Царьград

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Житель Магнитогорска погасил 1,8 млн рублей долга по алиментам после контракта

Житель Магнитогорска погасил 1,8 млн рублей долга по алиментам после контракта

Житель Магнитогорска, накопивший многолетнюю задолженность по алиментам перед 15-летним сыном, полностью рассчитался с обязательствами после заключения военного контракта.

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