SHOT: Модель из Подмосковья угрожает убить подписчицу своего бывшего парня за лайк под постом

Все началось с «расследования», которое провела жительница Люберец в соцсетях своего экс-бойфренда.Модель из подмосковных Люберец провела «расследование» в соцсетях своего бывшего парня и теперь за лайк под одним из постов угрожает убить его подписчицу, учительницу, проживающую в Пятигорске.