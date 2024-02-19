SHOT: Модель из Подмосковья угрожает убить подписчицу своего бывшего парня за лайк под постом

Все началось с «расследования», которое провела жительница Люберец в соцсетях своего экс-бойфренда.Модель из подмосковных Люберец провела «расследование» в соцсетях своего бывшего парня и теперь за лайк под одним из постов угрожает убить его подписчицу, учительницу, проживающую в Пятигорске.
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