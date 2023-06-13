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В Хабаровском крае задержали предполагаемого пособника террористов

В Хабаровском крае задержали предполагаемого пособника террористов

В Комсомольске-на-Амуре задержан 19-летний гражданин одной и среднеазиатских республик, подозреваемый в содействии организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ).

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