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Подмосковный врач Бавеян назвал неожиданное ухудшение зрения признаком инсульта

Подмосковный врач Бавеян назвал неожиданное ухудшение зрения признаком инсульта

Врачи регионального сосудистого центра Воскресенской больницы проводят высокотехнологичные операции по извлечению тромба.

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