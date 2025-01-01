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Депутат Рады Дубинский призвал наказать Зеленского за вредительство Украине

Депутат Рады Дубинский призвал наказать Зеленского за вредительство Украине

Владимиру Зеленскому необходимо назначить уголовное наказание за вредительство Украине. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

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