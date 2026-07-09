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Хинштейн пообещал помочь семье погибшей после ДТП с машиной Чепика девочки

Хинштейн пообещал помочь семье погибшей после ДТП с машиной Чепика девочки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ДТП с участием автомобиля своего первого заместителя Александра Чепика, заявив, что все обстоятельства аварии будут установлены, а семье погибшей окажут помощь.

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