БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Вадим Кузнецов
    Репост, из другого обсуждения ---- Вообще, на мой взгляд, вся эта погань полезла в тот момент, когда ельцинское госуд...«Мы никому не поз...
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Херсон не Крым. Когда «ждуны» станут россиянами. Дискуссия на «ПолитНавигаторе»

Херсон не Крым. Когда «ждуны» станут россиянами. Дискуссия на «ПолитНавигаторе»

Сергей Воротынцев.   Почитал на ПН путевые заметки Константина Ковригина с Херсонщины. Написано интересно и хорошим языком, но резанули глаз брошенные походя автором ( и он такой в российских СМИ не один) слова про «ждунов».

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