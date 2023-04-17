В Иркутской области телефонный мошенник приговорен к семи годам лишения свободы

Мужчина в период с февраля по сентябрь 2021 года совершил более 20 мошенничеств, а также похитил денежные средства с банковского счета, причинив потерпевшим ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.
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