Аргументы недели

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Экс-подполковник НМ в ЛНР Марочко заявил, что ВСУ ежедневно пытаются прорвать российскую оборону у городов Артемовск и Кременная

Экс-подполковник НМ в ЛНР Марочко заявил, что ВСУ ежедневно пытаются прорвать российскую оборону у городов Артемовск и Кременная

Подразделения Вооруженных сил Украины с понедельника пытаются прорвать российскую оборону в районе городов Артемовск в ДНР и Кременной в ЛНР.

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