Двух водителей Mercedes арестовали за видео у собора в Краснодаре

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Краснодаре Ленинский районный суд арестовал двух молодых людей за запись провокационного видео на территории собора Александра Невского, куда они заехали на Mercedes, сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии