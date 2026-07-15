Двух водителей Mercedes арестовали за видео у собора в Краснодаре

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Краснодаре Ленинский районный суд арестовал двух молодых людей за запись провокационного видео на территории собора Александра Невского, куда они заехали на Mercedes, сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.