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Окрашивание седых волос 2024

Окрашивание седых волос 2024

Стилисты рассказали, какое окрашивание для седых волос самое модное в 2024 сезоне. В этой статье мы поделились полезными рекомендациями, трендовыми техниками и оттенками, которые помогут создать новый привлекательный имидж без намека на седину! Седые волосы: нюансы окрашивания Седой волос приобретает такой цвет из-за отсутствия пигмента — это делает его более плотным и пористым.

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