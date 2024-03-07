Окрашивание седых волос 2024

Стилисты рассказали, какое окрашивание для седых волос самое модное в 2024 сезоне. В этой статье мы поделились полезными рекомендациями, трендовыми техниками и оттенками, которые помогут создать новый привлекательный имидж без намека на седину! Седые волосы: нюансы окрашивания Седой волос приобретает такой цвет из-за отсутствия пигмента — это делает его более плотным и пористым.
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