«Газпром переработка» организовала в Петербурге фотовыставку «Курс на развитие» В Санкт-Петербурге в Доме офицеров 27 декабря открылась передвижная фотовыставка «Курс на развитие».
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«Газпром переработка» организовала в Петербурге фотовыставку «Курс на развитие» В Санкт-Петербурге в Доме офицеров 27 декабря открылась передвижная фотовыставка «Курс на развитие».