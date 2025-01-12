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«Газпром переработка» организовала в Петербурге фотовыставку «Курс на развитие

«Газпром переработка» организовала в Петербурге фотовыставку «Курс на развитие» В Санкт-Петербурге в Доме офицеров 27 декабря открылась передвижная фотовыставка «Курс на развитие».

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