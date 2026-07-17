«Термоядерное оружие Ирана»: кто такие хуситы?

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Ирана, где он присутствовал на похоронах аятоллы Али Хаменеи и провел встречу с президентом Масудом Пезешкианом, отметил, помимо прочего, что Иран обладает оружием «не слабее ядерного», и это – Ормузский пролив.