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«Термоядерное оружие Ирана»: кто такие хуситы?

«Термоядерное оружие Ирана»: кто такие хуситы?

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Ирана, где он присутствовал на похоронах аятоллы Али Хаменеи и провел встречу с президентом Масудом Пезешкианом, отметил, помимо прочего, что Иран обладает оружием «не слабее ядерного», и это – Ормузский пролив.

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