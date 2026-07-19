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Два года колонии за закрытый погреб: советский суд над героем «Дело было в Пеньково» и что решили бы сегодня

Два года колонии за закрытый погреб: советский суд над героем «Дело было в Пеньково» и что решили бы сегодня

Финал знаменитой мелодрамы Станислава Ростоцкого «Дело было в Пеньково» обрывается на возвращении тракториста Матвея Морозова в родное село.

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