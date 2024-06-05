Федорищев обсудил проблемы общественного транспорта Самарской области

4 июня текущего года временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным.
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