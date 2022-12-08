В Пензе полицейские и общественники провели правовое информирования для студентов

В рамках правового информирования УМВД России по Пензенской области организовано проведение лекций и иной разъяснительной работы в молодежной среде, направленных на профилактику преступлений совершенных несовершеннолетними и в отношении них.
В рамках правового информирования УМВД России по Пензенской области организовано проведение лекций и иной разъяснительной работы в молодежной среде, направленных на профилактику преступлений совершенных несовершеннолетними и в отношении них.
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