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Петербургский дневник

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Рогов сообщил, что российская армия отбила две контратаки ВСУ севернее Работино

Украинская армия атаковала при поддержке артиллерии и дронов Военнослужащие российской армии отбили две контратаки ВСУ севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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