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Blue Origin представила 20-метровую энергетическую башню для лунной базы

Blue Origin представила 20-метровую энергетическую башню для лунной базы

Художественное изображение энергетической башни / © Blue Origin Космическая компания, основанная миллиардером Джеффом Безосом, опубликовала в соцсети X анимацию, на которой показано, как конструкция садится на поверхность Луны, а затем разворачивается, поднимаясь над ее поверхностью.

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