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Президент лиги Open FC Гурьянов о потенциальном бое Артема Резникова: «Если у Резникова закончится контракт с АСА, мы обязательно выйдем на него и предложим бой»

Президент лиги Open FC Александр Гурьянов рассказал про итнерес со стороны промоушена к бою с участием казахстанца Артема Резникова: «Я бы хотел бой Эдуарда Вартаняна с Артемом Резниковым.

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