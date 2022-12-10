Находившийся в розыске мужчина выдал себя, устроив дебош в Уссурийске

В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира в одной из гостиниц. Проверка данных показала, что задержанный находится в оперативном розыске, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.
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