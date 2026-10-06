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Царьград

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Сотрудник ТЦК во Львове оскорбил женщину при съемке мобилизации

Сотрудник ТЦК во Львове оскорбил женщину при съемке мобилизации

Во Львове разгорелся скандал во время мобилизации. Сотрудник территориального центра комплектования оскорбил женщину, снимавшую происходящее.

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