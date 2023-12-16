В Европе потеряли топливные баки для финального запуска ракеты Vega — полёт от...

В Европе потеряли топливные баки для финального запуска ракеты Vega — полёт отложили до осени 2024 годаПредставители Европейского космического агентства сообщили, что финальный запуск лёгкой ракеты Vega перенесён с весны на осень 2024 года.
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