Устроены так люди...

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По мотивам   моей  дискуссии.  Ну,  не  совсем дискуссии -  я дискуссий  давно  уже  почти  не  веду  и  вообще   на  чужих  блогах  редко  комментирую -  а  так,  ответов  на  вопрос, который вчера  задал один  товарищ.

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