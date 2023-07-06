На российском радио призывают заключить с Украиной «декрет о мире» – «без предварительных условий» 

Политолог Борис Межуев, до недавнего времени работавший с героем Русской весны Алексеем Чалым, сейчас перебежал на сторону пораженцев и критиков СВО и теперь является одним из представителей «партии мира» в Москве, предложил России инициировать заморозку конфликта «без предварительных условий».