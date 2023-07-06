МОЯ СТРАНА

6 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    "Искандеры" в зон...
  • Сергей Гришин
    А можно и не иметь военной базы на Кубе! А лишь устроить постоянные визиты дружбы наших кораблей и подводных лодок с ...С Украины придетс...
  • Евгений Сипайло
    Ему время хочется потянуть? Чтоб хохлов перевооружили, обучили, а потом всё по новому начинать? Нет уж. В логове заду...На российском рад...

На российском радио призывают заключить с Украиной «декрет о мире» – «без предварительных условий» 

На российском радио призывают заключить с Украиной «декрет о мире» – «без предварительных условий» 

Политолог Борис Межуев, до недавнего времени работавший с героем Русской весны Алексеем Чалым, сейчас перебежал на сторону пораженцев и критиков СВО и теперь является одним из представителей «партии мира» в Москве, предложил России инициировать заморозку конфликта «без предварительных условий».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
На кол мразь!
Ответить
17 час.
Евгений Сипайло
Ему время хочется потянуть? Чтоб хохлов перевооружили, обучили, а потом всё по новому начинать? Нет уж. В логове задушить фашизм.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх