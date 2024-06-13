НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Гвардиола о Гюндогане: «Один из самых умных игроков, которых я тренировал. Когда он говорил, слушали все, включая меня. Илкай был ключом к успеху «Ман Сити»

«Если мне было нужно оливковое масло для салата, я мог просто зайти к Илкаю и попросить его. Он был очень сдержанным, не шумел, не устраивал вечеринок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх