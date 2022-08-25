Bahh Tee & Turken - Что ты делаешь, Настя? (Премьера клипа)

Продакшн видео: LOTUS FILM Режиссёр, Продюсер - Рустам Романов @rustamromanov.ru Оператор, Монтаж - Антон Тихонов @anthony_tosh Администратор, Реквизитор - Ярослав Волков Стилист - Татьяна Денисова Стилист по волосам, Мейк Ап - Катерина Кобзева Механик, Фокуспулер - Валера Орешников Гаффер- Макеев Роман КейГрипп - Ташев Леонид Осветители - Гаран Александр, Новик Илья, Сердобов Дмитрий, Марченков Илья, Рощуповски Михаил Цветокоррекция - Виктор Малыгин Кастинг - Дмитрий Боханов Главная героиня - Настя Щеглова АМС: Храпаль Арина Липовейкая Катя Анастасия Тетерина Лавыш Наталья Терновая Ульяна Яситникова Елизавета Алиса Авраменко Рыжкова Ангелина Ангелина Терехова Лиза Холод Продакшн песни: LOTUS SOUND STUDIO Слова: Bahh Tee, Nola Музыка: Bahh Tee Prod.
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