«Никому не интересно, как управляют болидом». Стефано Доменикали о графике в трансляциях «Ф-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали объяснил, почему на Гран-при Великобритании и Бельгии , где пилоты испытывали проблемы с гибридной составляющей, в трансляциях не показывали графику расхода батареи и использования педалей газа и тормоза.