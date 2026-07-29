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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Никому не интересно, как управляют болидом». Стефано Доменикали о графике в трансляциях «Ф-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали объяснил, почему на Гран-при Великобритании и Бельгии , где пилоты испытывали проблемы с гибридной составляющей, в трансляциях не показывали графику расхода батареи и использования педалей газа и тормоза.

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