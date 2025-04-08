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Царьград

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Приморский край посадит 50 000 деревьев в рамках акции "Сад памяти" в 2025 году

Приморский край посадит 50 000 деревьев в рамках акции "Сад памяти" в 2025 году

В 2025 году Приморский край присоединится к акции "Сад памяти", высадив 50 000 деревьев. Участие примут школы, детсады и волонтёры, а основные посадки пройдут в округах Шкотовский, Яковлевский и других.

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