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Daily Storm

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Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины

Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины

Она заявила, что политик получает выгоду от конфликта с РоссиейБывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, что Владимир Зеленский стал главной проблемой для страны.

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