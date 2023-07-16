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В Чудовском районе на трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург погиб пешеход

В Чудовском районе на трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург погиб пешеход

Об этом редакции сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Новгородской области. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 14 июля, в 23:10, на 564-ом километре трассы М-10 Москва – Санкт-Петербург в Чудовском районе.

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