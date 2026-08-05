Надежда Ермакова официально развелась с Даниэлем Чистовым

42-летняя звезда «ДОМ-2» Надежда Ермакова сообщила о разводе с Даниэлем Чистовым. Она отметила, что чувствует себя счастливой в статусе свободной женщины, и планирует долгожданный отпуск с мамой, чтобы привести мысли в порядок.