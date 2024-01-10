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Несекретные материалы

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Чешские СМИ: на Украине никто не хочет мира, с этим надо что-то делать

Чешские СМИ: на Украине никто не хочет мира, с этим надо что-то делать

Кто бы что ни говорил, но конфликт на Украине заморожен. Нет больших прорывов и масштабных операций, успехов.

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