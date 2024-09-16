ФБР допросило семь человек в рамках расследования попытки покушения на Трампа

В рамках расследования попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на данный момент допрошено семь человек, в том числе члены семьи и бывшие коллеги главного подозреваемого по делу Райана Уэсли Рута.
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