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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Согласно опросу, почти 80% разработчиков недостаточно тестируют свои игры пе...

Согласно опросу, почти 80% разработчиков недостаточно тестируют свои игры пе...

Согласно опросу, почти 80% разработчиков недостаточно тестируют свои игры перед релизомModl.ai, компания, работающая на основе ИИ и проводящая контроль качества для видеоигр для обнаружения ошибок, проблем с производительностью и т.

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