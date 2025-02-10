Согласно опросу, почти 80% разработчиков недостаточно тестируют свои игры пе...

Согласно опросу, почти 80% разработчиков недостаточно тестируют свои игры перед релизомModl.ai, компания, работающая на основе ИИ и проводящая контроль качества для видеоигр для обнаружения ошибок, проблем с производительностью и т.
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