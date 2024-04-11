"Я стала ходячей поучительной историей". Дрю Бэрримор высказалась о зависимости и лечении в рехабе в 13 лет

Дрю Бэрримор в интервью журналу People высказалась о борьбе с зависимостями от психоактивных веществ и лечении в рехабе в 13 лет и заявила, что она рада, что стала "ходячей поучительной историей" для родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии