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"Я стала ходячей поучительной историей". Дрю Бэрримор высказалась о зависимости и лечении в рехабе в 13 лет

"Я стала ходячей поучительной историей". Дрю Бэрримор высказалась о зависимости и лечении в рехабе в 13 лет

Дрю Бэрримор в интервью журналу People высказалась о борьбе с зависимостями от психоактивных веществ и лечении в рехабе в 13 лет и заявила, что она рада, что стала "ходячей поучительной историей" для родителей.

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