Эндокринологи: растительными жирами злоупотреблять вредно для здоровья

Эндокринологи из University of California (США) представили новые данные, которые подчеркивают, что не только жиры животного происхождения и переработанные продукты могут негативно сказаться на нашем здоровье, но и растительные жиры, когда их употребление в пищу становится избыточным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии