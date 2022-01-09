Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Сидней (ATP). 1-й круг. Кириос сыграет с Фоньини, Сонего – с Гастоном

В первый день турнира в Сиднее Ник Кириос сыграет с Фабио Фоньини. Сетка турнира здесь. Sydney Tennis Classic Сидней, Австралия 10 – 15 января 2022 ATP 250 Призовой фонд – 521 000 долларов Открытые корты, хард Первый круг Фабио Фоньини (Италия)  Ник Кириос (Австралия) Дата проведения 10 января, 11.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх