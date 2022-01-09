Сидней (ATP). 1-й круг. Кириос сыграет с Фоньини, Сонего – с Гастоном

В первый день турнира в Сиднее Ник Кириос сыграет с Фабио Фоньини. Сетка турнира здесь. Sydney Tennis Classic Сидней, Австралия 10 – 15 января 2022 ATP 250 Призовой фонд – 521 000 долларов Открытые корты, хард Первый круг Фабио Фоньини (Италия) Ник Кириос (Австралия) Дата проведения 10 января, 11.
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