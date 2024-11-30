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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Надеюсь, в какой-то момент у Ферстаппена появится напарник, который сможет бросить ему вызов»

Пилот «Макларена» считает, что для Макса в слабых выступлениях Серхио Переса есть как положительные, так и отрицательные моменты.

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