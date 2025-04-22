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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард: «Я просто счастлив, что могу двигаться, заканчивать игру, чувствуя себя хорошо»

«Сегодня у меня получалось попадать. Я просто продолжаю играть, стараюсь оставаться в потоке, независимо от того, забиваю или нет.

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