ГД одобрила право ЦБ определять валюты для оплаты уставного капитала банков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешат совету директоров ЦБ каждый год определять иностранные валюты, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных организаций, страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов.
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