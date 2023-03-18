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ВС РФ нанесли удар по базе иностранных наемников в оккупированном ВСУ городе Запорожье

ВС РФ нанесли удар по базе иностранных наемников в оккупированном ВСУ городе Запорожье

В городе Запорожье, который в настоящее время оккупирован украинскими формированиями, российскими вооруженными силами нанесен удар по базе иностранных наемников.

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