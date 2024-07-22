Депутат Гюр: патриарха Варфоломея необходимо лишить гражданства Турции

М ММ В 1991/92 годах Ижевский автозавод выпускал москвичи по цене 7000 рублей. Толпа посредников вывозила караваны этих машин с завода и продавала по цене рынка ( до 300000 рублей за штуку). Знаю нескольких таких, сейчас кто богат, кто промотал все эти деньги. Единый бог -производитель. и толпа посредников, торгующих религиозными услугами, причем часто весьма поддельными. Ничего не напоминает? Храмы- фабрики по производству черного нала! Редко-редко там есть места силы, которые бы по хорошему надо отобрать, исследовать наукой и использовать для оздоровления народа!

Н Николай Никак не могу найти ответа на вопрос, а именно. До взятия Константинополя в 1453 году османами Патриарх Константинопольский вступил в Унию с Папой Римским - тот обещал военную помощь. УНИЯ уже есть!!! Сколько их было с Папой: и Брестская, и Виленская и др. пр.! Т.е. он в какой-то степени отступил от Православия! Так почему же сейчас он среди православных Патриархов - первый среди равных и раздаёт всякие томасы???