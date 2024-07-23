Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович* на встрече с Бастрыкиным

Во время общения с зрителями своего шоу Никита Михалков решительно опровергает утверждения о своем посещении бани вместе с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и обсуждении с ним работы режиссера Евгении Беркович*.
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