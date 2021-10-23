Федор Емельяненко: счастлив, что выиграл в Москве

Российский супертяжеловес американского промоушена смешанных единоборств Bellator Федор Емельяненко после победы в бою против Тимоти Джонсона на первом в истории российском турнире Лиги отметил, что раз за своих товарищей, которые также победили.
Российский супертяжеловес американского промоушена смешанных единоборств Bellator Федор Емельяненко после победы в бою против Тимоти Джонсона на первом в истории российском турнире Лиги отметил, что раз за своих товарищей, которые также победили.
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