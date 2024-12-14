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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валенсия» рассматривает отставку Барахи. Клуб идет последним в Ла Лиге

В пятницу левантийцы проиграли «Вальядолиду» (0:1), потерпев в Ла Лиге третье поражение подряд.  На данный момент «Валенсия» с 10 очками замыкает таблицу, показав худший результат в своей истории в Примере после 15 матчей.

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