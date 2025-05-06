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Полянский: Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН

Полянский: Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН

Москва ожидает, что США останутся активным членом ООН. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский, информирует РИА Новости.

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