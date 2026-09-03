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Путин назвал захваты гражданских судов государственным терроризмом

Путин назвал захваты гражданских судов государственным терроризмом

Захваты торговых судов и удары по ним, угрозы бить по гражданским самолетам — это проявления государственного терроризма со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума.

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