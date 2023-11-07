В Саратовской области опровергли сообщение канала Собчак о работе за бесплатно ради СВО

В Балашове не заставляют бюджетников отдавать однодневный заработок в Фонд помощи участникам СВО. Об этом сообщили в администрации города, отметив, что новость из telegram-канала, который связан с журналисткой Ксенией Собчак, — фейк.
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