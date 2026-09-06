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Орлов про 1:2 с ЦСКА: «Что исполнил Глушенков? Какая-то детская болезнь – так забить, чтобы все трещало. Он хотел сетку порвать или перекладину сломать? Все упирается в исполнительское мастерство «Зенита»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил поражение « Зенита » от ЦСКА (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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