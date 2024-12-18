"Единая Россия": Приоритетом на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране

Отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.
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